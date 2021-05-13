Bakan Soylu, Bayram namazını 3480 rakımlı üs bölgesinde kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte bayram namazını 3480 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi’nde Mehmetcile kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ârif Çetin ile birlikte Ramazan bayramını geçirmek üzere Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine geldi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Türkiye’nin en yüksek sınır üs bölgesi olan 3480 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Mehmetçikler ile bir araya gelerek geceyi üst bölgesinde geçiren Bakan Soylu, Ramazan Bayramı namazını da burada askerle kıldı. Bakan Soylu, namaz sonrası üst bölgesinde ki askerlerle bayramlaştı.