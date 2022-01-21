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Bakan Kurum’dan ekmek teknesi çalınan kadının gözyaşlarını dindiren jest

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta çalınan motosikletinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla gündeme gelen Zeliha Akbulut’un sesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duydu. Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık için katkı sağlayan Akbulut’a motosiklet hediye ederek talihsiz kadının yüzünü güldürdü.

Haberde İnsan 21.01.2022, 14:36
Bakan Kurum’dan ekmek teknesi çalınan kadının gözyaşlarını dindiren jest

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta çalınan motosikletinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla gündeme gelen Zeliha Akbulut’un sesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duydu. Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık için katkı sağlayan Akbulut’a motosiklet hediye ederek talihsiz kadının yüzünü güldürdü.

Eskişehir’de geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ve bina temizliği yaparak geçimini sağlayan Zeliha Akbulut, geçtiğimiz hafta üç tekerlekli motosikletinin çalınmasıyla sarsılmıştı. Sesini İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla tüm Türkiye’ye duyuran Akbulut, gözyaşlarıyla hırsızlara, “Allah rızası için motorumu geri getirin, geceleri uyku uyuyamıyorum” çağrısında bulunmuştu. Talihsiz kadının sesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duydu. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik aracılığıyla Akbulut’a bir motosiklet hediye etti.

Motosiklet, Akbulut’un Çankaya Mahallesi’ndeki evinin önüne kadar getirildi. Müdür Çelik, evinde ziyaret ettiği Akbulut’a Murat Kurum’un selamlarını ileterek Sıfır Atık için yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti.

“Hırsızlar beni zor durumda bıraktı, günlerce ağladım, psikolojim bozuldu”

Zeliha Akbulut, başından geçen talihsiz olayı anlattı. Hem geri dönüşüm topladığını, hem de merdiven temizliği yaptığını söyleyen Akbulut, “Eşim hasta olduğu için çalışamıyor. Patronumun bana geri ödemek şartıyla aldığı motorumu hırsızlar çaldı. Park halindeyken çalındı. Ben sabah gittiğimde motoru yerinde göremedim. Dedim ‘Acaba arkadaş mı aldı motoru’, sonradan anahtar ve ruhsatın bende olduğu aklıma geldi. Sonra ben karakola motorumun çalındığına dair müracaat ettim. Onlar da geldiler kamera görüntülerine baktılar sağ olsunlar. Hırsızlar beni zor durumda bıraktı. Ekmek teknemi çaldılar, eve ekmek götüremez oldum. Bu üzüntümü nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum, ancak yaşayan bilir. Günlerce ağladım, psikolojim bozuldu. Sırtımda yaralar çıkmaya başladı. Haliyle eşim rahatsız olduğu için ben üzülüyorum diye o da üzüldü” diye anlattı.

“Bundan sonra sayenizde hep güleceğim, artık geceleri rahat uyuyacağım”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kendisine gönderilen motosiklet sayesinde artık geceleri rahat uyuyacağını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

“Şimdi çok mutluyum, sevincimi tarif edemiyorum. Yeni motorumun üstünde oturuyorum, inşallah hayırlı olur. İnşallah daha güzel geri dönüşümler toplarım. Böyle bir hediye beklemiyordum açıkçası, sürpriz oldu bana. Hayatımda aldığım ilk ve en güzel hediye. Kimseden daha önce hediye almadım ben. Benim yaş günümü dahi unuttular, hiç kimse yaş günümü bile kutlamadı. O sağ olsun gönlüne düşmüş. Benim gazetede haberlerimi görmüşler, üzülmüşler. Bana bunu layık görmüşler, Allah razı olsun. Emeği geçen herkese, gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Şu an sevincimden ağlamak istiyorum, ama ağlayamıyorum. Çünkü bir haftadır ağlıyorum, gözümde yaş kalmadı. Bundan sonra sayenizde hep güleceğim. Biliyorum artık devlet benim yanımda, herkesin yanında inşallah. Artık geceleri rahat uyuyacağım.”

“Zeliha ablamız inşallah bir daha ağlamayacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik, bakanlık tarafından hediye edilen motosikleti Akbulut’a teslim ederek, “Gözyaşlarını görünce çok üzülmüşler kendileri. Dün itibariyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız böyle bir hediye gönderdiler. Böyle bir şeye vesile oldukları için Allah onlardan razı olsun. Ne güzel, iki damla gözyaşımızın devlet büyüklerimiz tarafından görülebiliyor olması, bugün Zeliha ablamızın yüzünün gülüyor olması bizi inanılmaz mutlu etti. Allah’ın izniyle bir daha bu tür durumlar yaşamayacağız inşallah. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Biz de çok mutluyuz. Sağ olun var olsun. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun” dedi.

Akbulut, yeni motosikleti ile mahallede sevinç içinde tur atarak poz verdi.

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