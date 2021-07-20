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Bakan Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta Rize’de yaşanan sel felaketi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan 2 şahsın arama çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret etti.

Haberde İnsan 20.07.2021, 19:59
Bakan Kurum, selde kaybolan vatandaşları arayan ekipleri ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta Rize’de yaşanan sel felaketi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan 2 şahsın arama çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret etti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Rize’yi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesi olmak üzere, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Çayeli’ne bağlı Büyükköy beldesi ve yine merkeze bağlı Salarha beldesinin bir kısmında sel ve heyelan meydana geldi.

Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve Halil usta olarak bilinen Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları Güneysu Deresi’nde, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan’ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden arama çalışmalarında görev alan ekipleri ziyaret etti. Derede yapılan aramalar esnasında gerçekleşen ziyarette Bakan Kurum Arama ve Kurtarma ekipleri JAK ve AFAD’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan meydana gelen sel ve heyelanlarda ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu’nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu’nun Asmalı Irmak köyünde, Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80) ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde hayatını kaybetmişti.
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