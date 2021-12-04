Bakan Derya Yanık: “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nu güçlendiriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli hakları konusunda ulusal düzeyde güçlü bir koordinasyon sağlamak için tüm bakanlıkları, ilgili kamu kurumlarını, engelli örgütlerinin üst düzey temsilcilerini bir araya getirmek amacını taşıyan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nu güçlendireceklerini söyledi.

Bakan Yanık, 3 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yeni genelge ile Kurul’un Cumhurbaşkanlığı Sistemi içinde daha etkili bir işleve bürüneceğini belirtti. Kurulun, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)’ye uygun bir şekilde STK’ların temsil edildiği bir mekanizma haline gelmesini amaçladıklarını kaydeden Yanık, “Kurula, engellilerin sorunlarının değerlendirileceği ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağı, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanacağı asli bir işlev kazandırdık” dedi.

Mevzuat çalışmaları yapacak, tavsiyelerde bulunacak

Yanık, yeni genelge ile Kurulun, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin konularda mevzuat çalışmaları yapmasını, hak ihlâlleri durumlarında alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmasını hedeflediklerini ifade etti.

Engellilik alanındaki sorunlar en üst düzeyde değerlendirilip bu sorunlara çözüm üretilecek

Kurulun engelli haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için strateji belgesi ve eylem planları hazırlama, hazırlananlara görüş bildirme görevleri olduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Kurul’da tüm bakanlıkların ve ülke çapında engellilik alanında en yüksek temsil gücündeki iki konfederasyonun üst düzey temsilcileri yer alacak. Kurulun işlevsel hale gelmesi ile birlikte engellilik alanındaki sorunlar en üst düzeyde değerlendirilip bu sorunlara çözüm üretilecek” diye konuştu.