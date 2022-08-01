Bahçesinde asılı bulunan yaşlı adam toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Torlaklar köyünde meydana geldi. 72 yaşındaki Ramazan Eyeoğlu’un bir süre görünmemesi üzerine eşi aramaya başladı. Evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan bahçede ağaca asılı halde eşini bulan kadın, ipi keserek kurtarmaya çalıştı. Yaşlı kadının sesini duyan mahalleli yardıma koştu. Vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda Ramazan Eyeoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bugün Torlaklar Köyündeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından yaşlı adam asri mezarlığında toprağa verildi.