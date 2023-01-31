Bafra’ya son 50 yılın en büyük altyapı yatırımı

Samsun’un Bafra ilçesine son 50 yılın en büyük altyapı yatırımı gerçekleşiyor. 110 milyon TL’lik altyapı yatırımı çerçevesinde toplam 153 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda içme suyunun yaklaşık yüzde 30’u, kanalizasyonun yaklaşık yüzde 70’i ve yağmur suyunun yüzde 40’ı tamamlandı.

Temmuz 2022 tarihinde başlayan proje dahilinde 7 bin metre yağmur suyu, 6 bin metre kanalizasyon, 35 bin metre içme suyu, 250 adet abone, 40 adet ızgara ve 70 adet parsel baca çalışması yapıldı. Yağmur suyu terfi merkezi inşaatına ise nisan ayı itibarıyla başlanılması planlanıyor.

Çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ilçede her yağmur sonrası korkulu rüya haline gelen su baskını sorunlarına neşter vuracak olan yatırım aynı zamanda asbestli su borularının da değişecek olması açısından da önem taşıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç çalışmaların gerçekleştirildiği alandaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Baframızda yürütülen söz konusu yatırım, uzun yıllar varlığını sürdüren sorunların ortadan kaldıracak olmasının yanında oldukça uzun bir süreçte benzer problemlerin yaşanmamasını da sağlayacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar mevsim şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor” dedi.