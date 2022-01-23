Azerbaycan, Türkiye’nin koruyucu aile sistemini örnek alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu ailelik sistemi ile aile bütünlüğünü korumak amacıyla uygulamaya koyduğu Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinin Azerbaycan’da da hayata geçirilmesi amacıyla iki ülke yetkilileri çalışma yürütüyor.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a mektup yazarak, Türkiye’deki koruyucu aile modelinin kendi ülkesinde uygulanması amacıyla iş birliği talep etmesi üzerine ortak çalışma başlatıldı.

İki ülke yetkililerinin online yürüttükleri görüşmelerde çalışma planı oluşturuldu ve bu kapsamda yerinde incelemeler yapmak üzere Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirildi. İstanbul ve Ankara’da koruyucu aile birimleri ile koruyucu aile ziyaretleri gerçekleştiren Azerbaycanlı yetkililer, koruyucu aileler ve koruyucu aile yanında büyüyen gençlerle görüştü.

Azerbaycanlı yetkililere koruyucu aileliğin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında büyümeleri sağlamak amacıyla sunduğu Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti konusunda da ayrıntılı bilgi aktarıldı. Çocuklar için düzenli yapılan SED ödemeleri ve hizmetin takibiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

2022’de yürütülmesi planlanan çalışmalar

Çalışmalarla ortaya çıkan sonuç doğrultusunda 2022 yılı için bir çerçeve plan hazırlandı. Bu kapsamda Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk koruma alanı yetkililerine bu yıl içinde Türkiye’deki koruyucu aile hizmet modeli ve SED hizmet modeli oluşturulmasına yönelik süpervizyonluk desteği sağlanacak.

Çocuk koruma hizmetlerinde çok yapılı bir sistem bulunan Azerbaycan’da Türk uzmanlar koruyucu ailelikle ilgili yerinde incelemeler yapacak. Azerbaycan’da koruyucu aile hizmetinin temel yapısının oluşturulmasının ardından bu ülkede alanda görev yapan 60 personele Türkiye’de alanda tecrübeli meslek elemanları tarafından koruyucu aile hizmetinin uygulanması aşamalarına yönelik 10 günlük eğitim verilecek.

Azerbaycan’da koruyucu aile hizmeti alanında kullanılacak temel dokümantasyonların oluşturulması için destekte bulunulacak ve personele periyodik olarak uzaktan eğitimlere devam edilecek. Çalışmalar kapsamında Azerbaycan’da görev yapan personele bir yıl boyunca danışmanlık desteği sunulması, Türkiye ile Azerbaycan arasında çocuk koruma alanında yeni projeler yürütülerek iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, Azerbaycan’da koruyucu aile hizmetinin pilot olarak uygulanmaya başlanması halinde 30 Haziran 2022’de Koruyucu Aile Günü kutlamalarına Azerbaycan’dan bir koruyucu ailenin Türkiye’deki programa davet edilmesi öngörülüyor.