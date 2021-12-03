banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!

Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa’da yürümeye başladı

Azerbaycan-Ermenistan savaşında bomba patlaması sonucu gazi olan Emil Gojayev (24) tekerlekli sandalyeden kurtularak yürümeye başladı.

Haberde İnsan 03.12.2021, 13:21
Azerbaycan Karabağ gazisi Bursa’da yürümeye başladı

Azerbaycan-Ermenistan savaşında bomba patlaması sonucu gazi olan Emil Gojayev (24) tekerlekli sandalyeden kurtularak yürümeye başladı.

2020 yılının Kasım ayında Azerbaycan - Ermenistan arasındaki Karabağ savaşında yanında bomba patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Emil Gojayev (24) Bursa’da fizik tedavi görmeye devam ediyor. Azerbaycan’da geçirdiği operasyonlar ve aldığı tedavilerden sonra 8 ay önce Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi’ne gelen Gojayev, burada düzenli olarak egzersizlerini sürdürüyor. Tekerlekli sandalye ile geldiği hastanede, desteksiz olarak yürümeye başlayan Gojayev, hayata tutunmak için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

“2020 Kasım ayında Karabağ savaşında bomba patlaması sonucunda yaralandım. Buraya geldiğimde yürüyemiyordum. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimiz bizler için ne gerekiyorsa yaptılar. Herhangi bir sorunumuz olunca onların yanına koşuyorduk” diyen Gojayev, “Şu an ayakta olmamın sebebi buradaki ve Azerbaycan’daki doktorların emekleridir. O insanların benim üzerimde hakları büyüktür. Hayat sonlanana kadar mücadele etmek gerekiyor. Bize hiçbir şey engel olamaz. Ben iyi konuşamıyor ya da yürüyemiyor olabilirim ama sonuna kadar mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Ölüm haricinde her şeyin çaresi vardır. Zor da olsa yorulmuş olsak da hiçbir zaman durmayacağız. Daha iyi olmak için mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Romatem Hastanesi Başhekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne vurgu yaparak, “Bizim de hedefimiz engelli bireylerin fonksiyonelliğini kısıtlayan bir fiziksel yetersizlik durumunda onlara destek oluyoruz. Biz yıllardır hastanemiz olarak bu yönde hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bize sıklıkla başvuranlar yürüme yetisini kaybetmiş, elini kolunu kullanamayan, konuşma yetisini kaybetmiş ya da bir felç durumu sonrasında bize gelen hastalardan oluşuyor. Yaptığımız grup çalışmaları, robotik tedaviler, su içi egzersizler oldukça önem arz ediyor” dedi.

“Tekerlekli sandalyeye bağımlıydı, şimdi yürüyor”

“Şu an bizde Azerbaycan - Ermenistan savaşında gazi olan Emil Gojayev mart ayından beri rehabilitasyon sürecini devam ettiriyor” diyen Küçükçakır, “Karabağ’da başına aldığı bir travma sonrası sol tarafta bir kuvvetsizlikle bize başvurdu. Kurşun yaralanmasının neticesinde kafa travması meydana gelmiş. Geldiğinde tekerlekli sandalyeye bağımlıydı, oturma, ayakta durma dengesi yoktu ve sol kolunu aktif kullanamıyordu. Yaptığımız değerlendirme sonunda özel bir fizik tedavi programı hazırlandı. Oturmasını, ayakta durmasını sağlamak ve kol, bacak kuvvetlendirmesinde egzersizler yaptırılırken, robotik tedavilerini planladık. Hastamız çok güzel bir gelişme kaydetti. Hasta bağımsız şekilde yürüyebiliyor. Bunun gibi pek çok hastamız var” şeklinde konuştu.

7 metreden düşerek omuriliği kırıldı

Kemal Gülcü’nün ise hastaneye 3 yıl önce yüksekten düştüğü bir iş kazası sonucu başvurduğunu belirten Küçükçakır, “Bel bölgesinde kırık meydana geldi. Ameliyat edildikten sonra rehabilitasyon amacıyla bize geldi. İlk geldiğinde yatak içi aşamadaydı. Oturma ve yürüme yetisi yoktu. Belden aşağıda ciddi bir kuvvetsizlik ve hissizlik vardı. Hastamızı değerlendirdik ve özel egzersiz programı hazırladık. Hastamız çok azimli ve tedaviye katıldı. Şu an bağımsız adımlama aşamasındayız. Kendi adımlarını desteksiz atıyor. En son teknoloji kullandığımız denge koordinasyonu ve yürüme mesafesini uzatmada etkili olan andago destekli robotik cihazla egzersizlerini sürdürüyor. Romatem olarak bizim hedefimiz engeli bireylerde engelleri hep birlikte aşmaktır” ifadelerini kullandı.

4 yıl önce 7 metre yüksekten düşerek iş kazası geçiren 55 yaşındaki Hasan Gülcü, “Omuriliğimde 11-12 tane kırık oluştu. Ameliyatlardan sonra fizik tedaviye başladık. Önce Allah’ın sonra buradaki doktorların sayesinde buralara kadar geldik. Baştan hiç yürüyemiyordum. Sağ tarafımda güç kaybım vardı. Şimdi desteksiz yürüyebiliyorum. Tedavim de burada devam ediyor” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7