Ayakkabı profesörünün çeyrek asırlık meslek aşkı

Malatya’da, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini çeyrek asırdır sürdüren Mehmet Ceyhan, dört metrekarelik dükkanda işini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Baba mesleğine 7 yaşında başlayan Ceyhan, çeyrek asrı aşkındır Malatya’da ayakkabı tamircilerinin bulunduğu sokaktaki dükkanında işini ilk günkü heyecanla yapıyor. Kendisini ayakkabı profesörü olarak tanımlayan Mehmet Ceyhan, “Kış mevsimde ayakkabı müşterimiz daha çok oluyor. Çok şükür kazanıyoruz” dedi. 2022 yılının birinci ve ikinci ayında Malatya Ayakkabılar Odası başkanlığına aday olduğunu açıklayan Ceyhan, başkanlığı en iyi şekilde yapacağına inandığını vurguladı. Ceyhan, “Malatya ayakkabıcıların sorunlarını biliyorum ve sorunlarını çözmek ve daha rahat bir şekilde para kazanmaları için aday oldum. Aile ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman yanında oldular” ifadelerini kullandı.

Ceyhan, “Baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini çeyrek asırdan beri yapıyorum. Eskiden Malatya’da ayakkabı tamirciler ve ayakkabı işini yapanlar, rahat bir şekilde para kazanıyordu. Şimdi ise spor ayakkabı fazla giyildiğinden zor günlerden geçiyoruz” dedi.