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At arabası üstünde sosyal mesafe ve maske kuralını alt üst ettiler

BURSA’DA AT ARABASINDA MASKESİZ VE BİRBİRLERİNE YAKIN ŞEKİLDE YOLCULUK YAPAN AİLE KAMERALARA YAKALANDI.

Haberde İnsan 14.09.2020, 11:27
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At arabası üstünde sosyal mesafe ve maske kuralını alt üst ettiler

Bursa’da at arabasında maskesiz ve birbirlerine yakın şekilde yolculuk yapan aile kameralara yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesinde bir at arabasının üstünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup at arabası üzerinde kilometrelerce seyahat etti. At arabası üzerindeki grup görenlere “pes” dedirtti. Sosyal mesafenin ve maske kuralının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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