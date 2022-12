Aşevinin kazanları onlar için kaynıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik "Beslenme Saati" uygulaması başlatıldı. İzmit Belediyesi Aşevinde usta aşçılarla hazırlanan sıcak yemekler, özenle paketlendikten sonra okullara ulaştırılıyor.

Gelir düzeyi düşük mahallelerde bulunan anaokulu ve ilkokullardaki öğrencilere sağlıklı öğün sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Beslenme Saati" uygulaması hayata geçirildi. İzmit Belediyesi Aşevinin donanımlı mutfaklarında usta aşçılarca hazırlanan yemekler, gıda mühendislerince denetlendikten sonra paketleniyor. Araçlara yüklenen yemekler, öğle saatlerinde öğrencilere ikram ediliyor. Sıcak yemek hizmeti, pilot uygulama çerçevesinde şimdilik 4 okula haftanın 3 günü dağıtılıyor. Uygulamanın büyüyeceği, okul sayısının çoğalacağı ve hizmetin haftanın 5 günü verileceği öğrenildi.

"Hiçbir çocuğun okulda aç kalmasını kabul edemeyiz"

Akçakoca İlkokulu’ndaki yemek dağıtımına katılan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. Hürriyet, "Pek çok çocuk maalesef sadece kahvaltı veya öğle yemeği yemeden okula gitmek zorunda kalıyor. Sağlıklı ve yeterli beslenemeyen her çocuk eğitime odaklanmakta ya da kendini derslere vermekte zorlanıyor. Bu da başarı oranını etkiliyor. Kaynaklarımızı vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde destek olabilmek için yakın zamanda ‘Beslenme Saati’ uygulaması başlatmıştık. Hiçbir çocuğun okulda aç kalmasını kabul edemeyiz" dedi.

"Çocuklarımız bu ülkenin geleceği"

"Ben de bir anneyim, evlat büyütüyorum" diyen Başkan Hürriyet, "Evlat büyütmenin ne kadar zor, meşakkatli ve bir o kadar hassas olduğunu biliyorum. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Onlar bu ülkenin güvencesi olacaksa onları korumak, kollamak biz büyüklerin sorumluluğu ve zorunluluğudur. Biz bunun artırılması ve ilçe milli eğitimin de daha fazla işin içerisinde olabilmesi için bir protokol yapılmasını çok istedik ama sanırım Türkiye’de bu siyasi kaygılar ve kutuplaşmalar hiç bitmeyecek. Bu protokol bir türlü yapılamadı, yapılmadı ama yine de teşekkür ediyoruz bununla ilgili bir engelleme yapılmadı" diye konuştu.

"4 okulumuzda haftanın 3 günü olmak üzere yemek dağıtılıyor"

Yemeklerin, İzmit Belediyesi Aşevinin tam donanımlı mutfaklarında hazırlandığını kaydeden Fatma Kaplan Hürriyet, "Gıda mühendislerimiz, uzman aşçılarımız eşliğinde yemekler yapılıyor. Her gün numune alınıyor. Yemekler titizlikle hazırlanıyor. Gıda tehlikeli bir iştir. Çocuklarımızı tehlikeye atmamak için ruhsatlı, onaylı, herkes tarafından denetime açık olan aşevi mutfağımızda yemekler yapılıyor. Hazır almıyoruz, tamamen günlük, taze ve gıda mühendisleri denetiminde yemekler hazırlanıyor. 4 okulumuzda haftanın 3 günü olmak üzere, sağlıklı ara öğünler veya sıcak yemek dağıtmaya başladık. Biz çok iyi niyetle, siyaset üstü bakarak bu işe başladık. Çocuğun, beslenmenin, yoksulluğun, açlığın siyaseti olmaz. Biz buradaki hiçbir çocuğun ailesinin hangi siyasi görüşte olduğunu bilmiyoruz, bizi de ilgilendirmiyor. Çocukların üstün yararı bizim için çok önemli. Şu an pilot uygulama olduğu, kendimizi de geliştirdiğimiz ve okullarımızla istişareli gittiğimiz için haftanın 3 günü dağıtıyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma günü düzenli olarak düzenli olarak ücretsiz şekilde bir öğün dağıtıyoruz. Biz bunu bütün okullarda ve her güne yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bunun için de okullarımızdan, müdürlerimizden ve öğretmenlerimizden talep bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mutfağımız günlük 10 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip"

Okullara çağrı da bulunan Hürriyet, "İzmit sınırları içerisindeki okullarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Talep eden okullarımıza hızlı bir şekilde destekte bulunmak isteriz. Mutfağımız çok geniş, günlük 10 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip. Bütün okullarımıza yemekleri sunmaya hazırız. Yeter ki okullarımız bize talepte bulunsun" sözlerine ekledi.