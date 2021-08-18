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Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki İkranur Türksoy, memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Haberde İnsan 18.08.2021, 13:55
Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki İkranur Türksoy, memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Kayseri Adli Tıp Kurumundan alınan İkranur Türksoy’un cenazesi, Yamaçlı beldesine getirildi. Yamaçlı Yeni Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Türksoy, belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Türksoy’un yakınları ve çok sayıda belde halkı katıldı.
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