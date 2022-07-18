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Arıcılık dede mesleği dedi, arılar saldırdı

Erzurum’da bir vatandaş dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı. Kızgın arıların saldırısına uğrayan Erzurumlu vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri güldürdü.

Haberde İnsan 18.07.2022, 10:01
Arıcılık dede mesleği dedi, arılar saldırdı

Erzurum’da bir vatandaş dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı. Kızgın arıların saldırısına uğrayan Erzurumlu vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri güldürdü.

Erzurum’da bir vatandaş hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan bal peteğini eline aldı. Bu iş dede mesleği diyerek peteği elinde tutan vatandaş bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı. ‘Beni yiyorlar’ diyerek olduğu yerden hızla kaçan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri ise güldürdü.

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