Arda ile Omuz Omuza’ya katılan Yeliz Kuvancı kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Bunun üzerine programın sıkı takipçileri, ‘Yeliz Kuvancı kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?’ sorularına yanıt aramaya başladı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle büyük bir üne kavuşan Yeliz Kuvancı, şu anda reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veriyor.

Peki, Yeliz Kuvancı kimdir? Yeliz Kuvancı kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Yeliz Kuvancı hakkında bilgiler..

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

28 Şubat 1987 yılında Ankara’da dünyaya gelen Yeliz Kuvancı, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaşayan Kuvancı, 2011-2012 sezonunda ‘Seni Bana Yazmışlar’ adlı komedi dizisinde yer almıştır.

TRT 1’de yayımlanan ‘Böyle Bitmesin’ adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, ‘Kocamın Ailesi’ ve ‘Hangimiz Sevmedik’ adlı dizilerde rol almıştır.

Yine TRT 1’de yayımlanan ‘Tutunamayanlar’ dizisinde Ayşe karekterini canlandıran Yeliz Kuvancı, şu an Kanal D’de yayımlanan ‘Sadakatsiz’ dizisinde Bahar Gelik karakterini canlandırmaktadır.

1,74 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Ali İl ile evlidir.

YELİZ KUVANCI’NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

2010-2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011-2012 Seni Bana Yazmışlar

2012 Böyle Bitmesin

2014 Kocamın Ailesi

2016 Hangimiz Sevmedik

2020 Tutunamayanlar

2020- Sadakatsiz