Araçlarda büyük hasarlardan kaçınmak için kışlık bakım şart

Kütahya’da havaların soğumasıyla birlikte araç sürücüleri araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak ve maddi zararları en aza indirmek amacıyla sanayi sitelerinin ve servislerin yolunu tutuyor. Araç sürücülerinin kış bakımlarını muhakkak yaptırmaları gerektiğini ifade eden sanayi esnafı, büyük hasarlarla karşılaşmamak için araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Oto bakım ustası Mürsel Dinç, “Araçların kışlık bakımlarında, soğuk havalarda araçların motor yağlarını değiştirerek daha ince sentetik yağlar koyuyoruz, antifirizine dikkat ediyoruz. Kış basit çalışma sisteminden bujilerine, enjektörlerine mazot için daha iyi katkılı mazotlar kullanılmasına dikkat ediyoruz, frenlerin sapma oranlarını düzenliyoruz. Eğer aracın kışlık bakımını yapmazsak büyük hasarla karşılaşabiliriz. En başta aracımızın antifiriz koymazsak aracımızın motor sıvısı donar, blokta patlamalar olur ve araç çalışmaz, enjektör ve kızdırma buji bakımlarımızı yaptırmazsak aracımız geç çalışır yada hiç çalışmaz. Bunların yanı sıra mazot ve mazot filtrelerini değiştirmezsek aracımızda arızalar oluşabilir. Havaların soğuması ile de vatandaşlarımız araçlarını getirmeye başlıyor bizlerde kışlık bakımlara başladık bir kaç gündür. Kış geldiği zaman araçlarımıza ayrı bir önem gösteriyoruz. Kışın müşterilerimiz bize en çok yazın hararetten boşalan sularda boşalmalar oluyor onlar tamamlıyoruz, Fren sapmalarından olduğu yönünde şikayetlerle geliyor” dedi.