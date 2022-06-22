Arabasını yıkamak isterken nehire kaptırdı

Ağrının Taşlıçay ilçesinde, aracını Murat nehrinde yıkamak isteyen Ahmet Yakar, arabasını bir anda nehre kaptırdı.

Havaların ısınmasıyla vatandaşların piknik yaptığı ve araçlarını kendi imkanlarıyla yıkadıkları Murat nehrinde bir araç nehir sularında sürüklendi.

Aracın sürüklendiğini gören Araç sahibi yakar çevreden yardım istedi. Bir iş makinasının yardımıyla nehirden çekilen araçta maddi hasar oluşmazken, Araç sahibi yakar çevredekilere uyarıda bulunarak el freni kullanılmasının önemine değindi.