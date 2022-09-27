Engellilerin turizm faaliyetleri ile yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan Herkes İçin Turizm Derneği, hazırlayacakları belgesel projesiyle antik kentlere engelsiz dokunuş yapacak. Belgeselde farklı engel gruplarından 20 kişi ile Efes, Bergama ve Kemeraltı’nın engelli ihtiyaçları gözetilerek belgeseli çekilecek. Görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili çevirisine yer verilecek olan belgeselde, ‘İlgili alanlara nasıl ulaşılır’, ‘Engelli bireyler ziyaret ederken nelere dikkat etmeli’ gibi bölümler olacak.

Herkes İçin Turizm Derneği, 2013 yılından bu yana engellilerin turizm faaliyetleri ile yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Kültür-sanat ve spor etkinlikleri de düzenleyen dernek, geçmiş yıllarda hayatında hiç denize gitmemiş engelli bireylere dalış deneyimi de yaşatmıştı. Derneğin son çalışması ise “Bergama’dan Efes’e Erişilebilir Belgesel” projesi oldu. Engelli bireylerin erişmede büyük zorluklar yaşadığı antik kentler, hazırlanacak belgesel projesinin ana odağı oldu. Buna göre farklı engel gruplarından 20 kişi, UNESCO’ya kayıtlı Efes, Bergama ile aday listesindeki Kemeraltı’nı gezecek ve engelli ihtiyaçları gözetilerek bu gezilerin erişilebilir belgeseli çekilecek. Belgeselde, görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili çevirisine yer verilecek. Ayrıca ‘İlgili alanlara nasıl ulaşılır’, ‘Engelli bireyler ziyaret ederken nelere dikkat etmeli’ gibi bölümler de belgeselde yer alacak.

Kaygıyı azaltacak

Herkes İçin Turizm Derneğinin, farklı engellere sahip bireylerin kurduğu bir dernek olduğunu kaydeden dernek başkanı Ali Aydoğmuş, “Derneğin amacı, engelli bireyleri kültürel yaşamda aktif edebilmek. Bütün projelerimiz, sahada kendi deneyimlerimiz sonucu ortaya çıkıyor. Bir geziden dönerken antik kentlerde engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözetecek bir belgesel çekelim diye düşündük. ‘Bergama’dan Efes’e Erişilebilir Belgesel’ ismiyle belgesel çekmeye karar verdik. Bu belgeselin iki amacı var. Birincisi, bu tür mekanlara gidemeyen engelli bireylerin o bölgeleri daha iyi algılamalarını sağlamak. İkincisi ise bu mekanlara gitmeyi düşünüp engelinden dolayı çekincesi olan engelli bireylere neler yapması gerektiğini anlatmak. Engelli bireyler erişilebilirlikten kaynaklı bir yerden bir yere hareket etmek istediğinde hep kaygılanır. Bu belgeselle bu oranı azaltmayı planlıyoruz” dedi.

“Engelli bireyleri cesaretlendirmek istiyoruz”

Tarihi mekanları gezerken çok farklı deneyimler elde ettiklerini söyleyen Aydoğmuş, “Tarihe dokunmak, ciddi anlamda kültürel bir doygunluk oluşturuyor. Antik kentleri gezerken zorluklar, sıkıntılar olabiliyor ama günün sonunda buna değdiğini anlıyorsunuz. Engelli arkadaşlarıma ‘Zorlanabilirsiniz ama siz oraları ziyaret etmezseniz engellilerle ilgili düzenleme yapılmaz’ diyorum. Biz bu anlamda engelli bireyleri cesaretlendirmek istiyoruz. Çünkü yarın çok geç olabilir. Antik kentlerin erişilebilir olmamasından ve doğal sit alanı olmalarından kaynaklı buraları gezemeyen çok sayıda engelli birey var. Gezmek isteyip kaygılananlar var. Engellilerin belki ancak yüzde 1’lik kısmı bu kültürel alanlardan faydalanabiliyor. Bu yüzden belgeselin birçok kişiye motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Daha önce böyle bir belgesel çekilmemiş”

Aydoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belgeselin yayınlanacağı mecralarla ilgili girişimlerimiz olacak. Ayrıca yarışmalara da katılacağız. Çünkü araştırmalarıma göre bizim yapacağımız şekilde bir belgesel daha önce çekilmemiş. Culturecivic Yerel Hibe Programı tarafından desteklenen belgeselin hazırlık çekimleri oldukça verimli geçti. Hazırlık çekimlerine giderken Balçova Belediyesi araç desteğinde bulundu. İzmir Valiliği ve İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü de süreci hızlandırmak adına ciddi destekler verdi.

Üç bölümlük belgesel

Bergama’dan Efes’e Erişilebilir Belgesel”; Bergama bir bölüm, Efes bir bölüm, Kemeraltı bir bölüm olmak üzere üç bölüm halinde olacak. Belgeselin her bir bölümü 30 dakika olacak şeklinde hazırlanacak. Projenin katılımcılarını seçerken cinsiyet dağılımı, farklı engellilerin temsiliyeti gibi kriterler uygulanacak. Hazırlık çekimleri Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası Sorumlusu Rıza Mutkiloğlu, Rehber Osman Ünal ve Yönetmen Ümit Sabancı ile gerçekleştirildi.