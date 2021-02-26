Antalya’dan Şırnak’a yardım eli

Antalya’nın Kaş ilçesinden Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara dağıtılmak üzere kışlık bot, mont ve kırtasiye malzemeleri gönderildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü gönüllü sporcuları tarafından başlatılan ‘Bir Bot Bir Mont’ kampanyası Antalya’nın Kaş ilçesindeki belediye, iş adamları ve gençlerden karşılık buldu. Kaş ilçesinden gönderilen mont, bot ve kırtasiye malzemeleri, Beytüşşebap ilçesine bağlık Bölücek, Güneyyaka, Beşağaç, Değirmen ve Ballı köylerinde yüzlerce öğrenciye dağıtıldı.

Adil İrfan Akdoğan, hediyelerin kendilerine gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Akdoğan, “Hediyelerimi aldım, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlerde kaymakam olmak istiyorum” dedi.

Nisan Akdoğan ise, “Çok mutlu oldum. İlk defa böyle hediyeler aldım. İlerde öğretmen olmak istiyorum” diye konuştu.