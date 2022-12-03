Antalya’da yürüyüşe çıkan yaşlı adam sokak köpeğinin saldırısıyla dehşeti yaşadı

Antalya’da sabah yürüyüşü yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 75 yaşındaki şahıs eli ve bacağından yaralandı. Köpeklerin saldırı ana turistlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 3 günce önce sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki yürüyüş yolunda meydana geldi. Emekli 75 yaşındaki Turhan Karagözoğlu, her sabah olduğu gibi iki gün öncede sabah yürüyüşü için evinden çıktı. Yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra dönüşe geçen Karagözoğlu’nun üzerine 3 sokak köpeği biranda saldırıya geçti. Büyük köpeğin hamlesiyle kenara yıkılan Karagözoğlu’nu köpek elinden ve bacağından ısırdı. Vatandaşların seslenmeleriyle köpekler bölgeden uzaklaşırken, Karagözoğlu yakındaki bir otelin önüne alındı ve durum sağlık ekibine bildirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Karagözoğlu, tedavisinin ardından evine geri geldi. Eli ve ayağında ısırık izi olan Karagözoğlu, korkudan 3 gündür yürüyüşe çıkamıyor. Yaşlı adam, başka bir olumsuzluk yaşanmadan köpeklerin güvenli bir bölgeye götürülmesini istedi.

"Engellemeye çalıştım"

75 yaşındaki Turhan Karagözoğlu, 10 yıldır bu bölgede yaşadığını ve başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Her sabah olduğu gibi o günde yürüyüşe çıktığını anlatan Karagözoğlu,” Yürüyüşümü bitirmek üzereydim, eve dönüşte köpek sesleri gelmeye başladı. Bakmamla beraber büyük bir köpek üzerime atladı. Köşeye sıkıştım elimle engellemeye çalıştım. Eldivenli olduğum için ısırmaması için ağzını elime itmeye çabaladım. Ama elimi ısırdı. Çevredekilerin seslenmesiyle köpekler gitti. Vatandaşlar beni otelin içine aldı. Elimden çok fazla kan aktı. Sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüm. Tedavim yapıldı” dedi.

"3 gündür dışarı çıkamıyorum"

Büyük köpeğin elini ve bacağını ısırdığını ifade eden Karagözoğlu, “ Eldivenim bile parçalandı. 3 gündür her yerim ağrıyor. Kuvvetli bir hayvandı. İlgili yerlere şikayet ettim ama bir önlem alınmadı. Köpekler hala o bölgede. 3 gündür korkudan dışarı çıkamıyorum, yürüyüş hayatım bitti. Bu köpekler herkese saldırıyor. Yarın bir çocuğa saldırabilir. Korkunç bir köpek. Bu hayvanların o yerden güvenli bir yere alınsın, bunu istiyorum” diye konuştu.

"Yaşadığıma dua ediyorum"

Karagözoğlu, daha kötü bir olay meydana gelmeden o köpeklerin bölgeden alınmasını isteyerek, “Ben ölümden döndüm, yaşadığıma dua ediyorum. İllaki birisinin mi ölmesi lazım, önlem alınması için"dedi.

"Saldırı anı kamerada"

Öte yandan yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 köpeğin Karagözoğlu’na doğru yönelmesi ve büyük köpeğim şahsa saldırdığı anlar yer aldı.