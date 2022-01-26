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Antalya’da mahallelinin FETÖ’den kalan 3 katlı, 2 bloklu metruk yurt isyanı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Antalya’daki FETÖ’ye ait 3 katlı yurt binası, bimekan şahısların yuvası haline geldi. İki bloktan oluşan yurdun tüm pencere ve kapıları hırsızlar tarafından çalındı, içindeki eşyalar tahrip edildi. Mahalleli ise harabeye dönen binaya sahip çıkılmasını istedi.

Haberde İnsan 26.01.2022, 11:19
Antalya’da mahallelinin FETÖ’den kalan 3 katlı, 2 bloklu metruk yurt isyanı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Antalya’daki FETÖ’ye ait 3 katlı yurt binası, bimekan şahısların yuvası haline geldi. İki bloktan oluşan yurdun tüm pencere ve kapıları hırsızlar tarafından çalındı, içindeki eşyalar tahrip edildi. Mahalleli ise harabeye dönen binaya sahip çıkılmasını istedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kapatılan Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait 3 katlı yurt madde bağımlılarının ve bimekan şahısların yuvası haline geldi. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’ndeki yurdun içerisindeki malzemeler ise hırsızlar tarafından adeta yağmalandı. Yurdun bahçe kısmında bulunan çatının bazı demir direkleri hırsızlar tarafından kesilince çatı yarıya kadar yattı. Yıkılması an meselesi olan çatı büyük tehlike saçarken, yurdun odalarındaki bazalar, perdeler de talan edildi. Öte yandan binanın tüm pencere ve kapılarının hırsızlar tarafından çalındığı görüldü. Odalar çöp yığını andırırken, bazı bölümlerde ise yangın çıkarıldığı gözlemlendi. Mahalle Muhtarı Yüksel Şen’in binayı inceleme yaptığı esnada çaldığı bir odanın kapısı açıldığında içeride bir kadın, iki erkeğin olduğu kameralara yansıdı.

"Pencereleri gündüz söküldü"

Yüksekalan Mahalle Muhtarı Yüksel Şen, yaklaşık 9 yıl önce tamamlanan binanın kız yurdu olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, yaşanan FETÖ olaylarının ardından yurda el konulduğunu söyledi. Çeşitli kurumlara geçen binanın son 6 ay içinde korunamadığını dile getiren Şen, “Geçtiğimiz ağustos ayı içinde bina talan edilmeye başlandı ve bu hale geldi. Gece nöbet bile tuttuğum halde durum bu. Ama maalesef burayla ilgili sonuca ulaşamadık. Son görüşmemde buranın İl Müftülüğüne tahsisinin yapıldığını söylediler. Buraya acilen müdahale yapılması gerekiyor. Yıkılacaksa yıkılacak, tadilatsa tadilatı yapılacak. Bizim yapacağımız bir şey varsa yapmaya hazır” diye konuştu. Şen, binanın kapı ve pencerelerinin güpegündüz söküldüğünü ve içindeki eşyaların tahrip edildiğini belirtti.

"Acil önlem alınsın"

Bir türlü hırsızlık olaylarını önleyemediklerine değinen Yüksek Şen, “ Böyle bir şey görmedik. Burası bir mülkiyet ve park olmaz. Buraya müftülük tarafından sahip çıkılması gerekiyor. Görüntüden, yaşananlardan hem mahalleli hem de buradan gelip geçen vatandaşlarımız isyanda. Giren çıkan belli değil bu binaya. 5 yıldızlı otelde ne varsa bu yurtta onlar vardı. Şuan tam tersi durumda, harabe oldu. Acilen buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Madde bağımlıları, bimekan şahıslar geliyordu ama artık fuhuşta yapılmaya başlandı. Buraya acilen önlem alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Park yapsınlar"

Mahalle sakinlerinden Birsen Ataman, kötü bir görünüme sahip olan binanın ortadan kaldırılmasını istedi. Binayı FETÖ’nün yurdu olarak bildiklerini ifade eden Ataman,“ Nerde kötü alışkanlığı olan kişi varsa, burada geziyor. Yangın çıkıyor arada. Gece vakti buradan geçmeye korkuyoruz. Kaldırılsın bu bina ve yerine park yapılsın. Çok mutlu oluruz” diye konuştu.

"Dozeri vursunlar"

Mahalle sakinlerinden Turan Kınacı, " Öğrenciler vardı daha sonra kapandı. Burası yeniden yurt olabilir, polis misafirhanesi, öğretmenevi olabilir. Burayı harabe yaptı hırsızlar. Artık burada her türlü insan var. Biran önce bu binanın durumunun çözüme kavuşturulması gerekir. Ne yapılacaksa yapılsın yoksa dozeri vursunlar" dedi.

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