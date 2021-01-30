Antalya’da jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek

Jandarma, Antalya’nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için mama ile çeşitli gıdalar bıraktı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya Jandarma Trafik Ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yemek bulamayan sokak hayvanlarına çeşitli gıdalar bıraktı. Düzenli olarak her gün bu bölgelere devriye görevine çıkan ekipler, yanlarında getirdikleri yiyecekleri hayvanlarla buluşturdu. Jandarma bazı köpekleri ise elleriyle besledi. Ekipler, yaralı ve güçsüz hayvanların da tedavi edilmesi için yetkililere bilgi aktardı.