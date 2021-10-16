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Antalya’da dünyaca ünlü sahilde Ekim ortası yoğunluğu

Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin bulutlu havaya rağmen yoğun olduğu görüldü.

Haberde İnsan 16.10.2021, 15:02
Antalya’da dünyaca ünlü sahilde Ekim ortası yoğunluğu

Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin bulutlu havaya rağmen yoğun olduğu görüldü.

Türkiye’nin birçok kendinde soğuk ve yağışlı hava etkisi altında bulunurken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Havanın bulutlu olmasına rağmen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Havanın 25 deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü. Denize girmeyenler ise parklarda kahvaltı yaptı, çocuklarıyla eğlendi. Sahile inen bazı kişilerinde kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü. Dalgalarla eğlenenler ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Antalya’nın en güzel zamanı"

Yer yer kendini gösteren güneş altında bronzlaşan Ahmet Aşık,” Antalya hava bulutlu ama çok güzel, tatil yapmanın tam zamanı, kentimizin en güzel zamanı deniz harika. Ülke genelinde yağmur var ama bizde herkes denize giriyor. Antalya’ya yağmur uyarısı var ama yağmayacak gibi” dedi.

"Moskova’dan geldiler"

Moskova’dan tatile gelen Dima Kazansev, Antalya’nın havasıyla deniziyle çok güzel bir kent olduğunu belirterek, “Moskova’da üşüyorduk burada sıcak bir hava var. Burada arkadaşlarımız da var. Bu sıcak havada deniz keyfi yapıyoruz. Antalya çok güzel bir kent” diye konuştu.

"Dalgalarda eğleniyoruz"

İstanbul’dan tatile gelen Şenol Koç, “Çok güzel bir hava var, ihtiyacımız olan deniz kum ve sessizlik. Su çok sıcak akvaryum gibi. Biz her sene geliyoruz bu mevsimde. Yeğenimle dalgalarda eğleniyoruz. Bu havada bu deniz insanı dinlendiriyor. Her yerde yağmur başladı burada iklim çok güzel. Hala burada insanlar eğlenebiliyor” diye konuştu.

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