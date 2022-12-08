Annesi kendisini korusun diye gönderdi, uluslararası şampiyon olup döndü

Kadına yönelik şiddet olaylarının artması ve son olarak Özgecan Aslan cinayetinin ardından üzülen Songül Yıldız, kızı Ayşegül Ecrin Yıldız’ı 7 yaşındayken kendini savunması için muaythai sporuna yönlendirdi. Şu an 13 yaşında olan Ayşegül Ecrin Yıldız, önce Türkiye ikinciliği, ardından 2019 yılında Avrupa birinciliği elde etti. Pandemi döneminde ara vermeden antrenmanlarına devam eden Ayşegül, son olarak Antalya’da 33 ülkeden 750 sporcunun katıldığı Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası’nda üç rakibini devirerek altın madalya kazandı.

“Kolum çıkmış ama haberim yoktu”

2017 yılında muaythaiye sadece kendini savunmak için başladığını anlatan Ayşegül, girdiği müsabakaları kazandıkça özgüveninin arttığını ve ardından başarının geldiğini söyledi. 2019’daki Avrupa Şampiyonluğu sonrası uluslararası şampiyonlukla ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşattığını ifade eden Yıldız, “Son turnuva çok yorucu geçti. Kolum çıkmış ve haberim olmadan çıktığım maçları kazandım. Çok mutlu hissediyorum” dedi.

“Özgüvenim olduğu için geç saatte de dışarı çıkabiliyorum”

Genç bir kızın kendisini savunmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Ayşegül, “Üniversiteye gitme planım var. Babam polis ve başka bir şehre tayini çıkınca ben tek kalacağım. Şu an üniversitede okuyan ve kendini savunmayı henüz bilmeyen kızlar, korktukları için akşam saatlerinde dışarı çıkamıyor. Ama ben o özgüveni kendimde hissettiğim için geç saatte bile dışarı çıkabilirim. Bu sporu yaptığım için mutluyum” diye konuştu.

“Aklıma Özgecan geliyor”

Şampiyonada tekme ve yumrukları atarken aklına Özgecan Aslan ve şiddet mağduru diğer kadınların geldiğini aktaran Ayşegül, “Bu spora başlama sebebim o zaten” ifadesini kullandı.

Okuldaki arkadaşlarının sürekli kendisine ’muaythaici’ dediğini de sözlerine ekleyen şampiyon, “Biraz buna sinir oluyorum. Onların da başlayabileceğini söylüyorum” şeklinde konuştu.

“Şampiyon olacağı hiç aklıma gelmiyordu”

Kızını kendisini savunabilmesi için muaythai sporuna yazdırdığını anlatan anne Songül Yıldız, “Şampiyon olacağı hiç aklıma gelmiyordu. Gurur duyuyorum

kızımla. Onu bir dünya şampiyonu olarak görmek istiyorum. Bütün kız çocuklarının da böyle bir spora faydalanmalarını isterim” ifadelerini kullandı.

“O, geleceğin sporcularından birisi”

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası’nda 33 ülkeden 750 sporcunun yarıştığını, Türkiye’nin takım olarak 60 altın madalya alarak şampiyonayı birinci sırada tamamladığını belirten Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Başantrenörü Yasin Urlu, Ayşegül’ün üç rakibini geçerek altın madalyaya ulaştığını söyledi. Urlu, “Ayşegül, küçük yaştan bu yana benim yanımda. 2019 yılında da Avrupa Kupası’nı aldı. Büyük bir başarıydı bu. Araya pandemi girdiği sırada biz Ayşegül ile daha çok ilgilenmeye başladık. Çünkü o geleceğin sporcularından birisi. Bu yıl da favori Ayşegül’dü. Bizi mahcup etmedi ve altın madalyayı aldı” açıklamasında bulundu.