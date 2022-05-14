Anneler ve çocukları buluştu

Yıldırım Belediyesi, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencilerini ve annelerini düzenlediği ‘Anne Çocuk Şenliği’nde bir araya getirdi.

Kreş bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmesi ve öğrendiklerini ailelerine gösterebilmesi amacıyla birbirinden eğlenceli atölye etkinlikleri hazırlandı. Çocukların anneleriyle çiçek ekip yemek yiyerek keyifli dakikalar geçirmesiyle başlayan etkinlik çuval yarışmasında ekip olan anne ve çocukların rakipleriyle kıyasıya mücadele etmesiyle devam etti. Etkinlik sonunda müzik eşliğinde drama etkinliklerini icra eden çocuklar gösterideki performanslarından dolayı annelerinden tam not aldı. Program miniklerin hazırladıklarını Anneler Günü hediyesini annelerine vermesiyle sona erdi.