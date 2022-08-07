Ameliyathaneden Ağrı Dağı zirvesine

Adana’da ameliyat hemşiresi olan Nurten Turan, 5137 rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Seyhan Devlet Hastanesi Doğa Sporları Kulübü, Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanış yapan hemşire Nurten Turan’a hastane bahçesinde düzenlenen törenle plaket takdim etti. Nurten Turan, alaylı olarak başladığı dağcılığın bir aşka dönüştüğünü ifade ederek, "İş stresimi attığım, kendimi eğittiğim, olgunlaştırdığım, terbiye ettiğim muhteşem bir spor. Dağcılık hiç kimseye gösteri yapmadığım, kendimle baş başa olduğum, ruhumdaki acı, öfke ve şefkatleri tamir ettiğim harika bir spor. Benim için anlamı çok büyük. Her zirveye ulaştığımda, rüzgarın sesini dinlediğimde, bir kuşun süzülüşünü izlediğimde, bayrağımızı dalgalandırıp ‘başardım’ diye kendi kendime mırıldandığımda içimde tarifsiz bir huzur ve kocaman mutluluk hissediyorum" dedi.

İnsanların doğayla iç içe yaşayarak onu korumasının en büyük arzusu olduğunu ifade eden Turan, "Bir dileğim ise bu başarımın birilerine feyz olup, tutkularının peşinden gitmelerini sağlamış olmaktır" diye konuştu.