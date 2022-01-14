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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü 19 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Amasya’da polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti
Amasya’da trafik polisleri yolda arızalanan otomobilini iterek sürücüye yardım etti. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Haberde İnsan 14.01.2022, 08:29
Amasya’da trafik polisleri yolda arızalanan otomobilini iterek sürücüye yardım etti. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidindeki vatandaşların geçmesini bekleyen bir sürücünün otomobili arızalandı. Durumu gören ve o esnada bölgede bulunan Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapmakta olan 2 trafik polisi vatandaşın yardımına yetişti. Sürücüyü direksiyon başına geçiren polisler daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti. Sürücü de polislere teşekkür etti.