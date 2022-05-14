Alman iki kardeş Ukrayna için bisikletle Van’a geldi

Ukrayna’nın özgür olması ve barışa dikkat çekmek amacıyla Almanya’dan bisikletle yola çıkan iki kardeş, 39 gün sonra Van’a vardı.

Barışa dikkat çekmek ve Ukrayna’nın özgür olması amacıyla Almanya’dan yola çıkan kardeşler, 16 gün sonra Türkiye sınırlarına ulaştı. Almanya vatandaşı Egbert Leibner, yolculuğun bir kısmını kardeşi olmadan sürdürdü. Kardeşi, Leibner’e hava yoluyla geldiği Malatya etabı sonrası eşlik etti. Malatya’dan Van’a bisikletle 39 günün sonunda ulaşan kardeşler, daha sonra Ağrı Dağı etabına geçti. Kardeşlerden Egbert Leibner, bisikletine taktığı Ukrayna ve Almanya flamasıyla yolculuğunu sürdürdü.

“Hayatımın yolculuğu”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Egbert Leibner, bu turun hayatının yolculuğu olduğunu belirtti. Türkiye turunda çok iyi insanlarla tanıştığını ifade eden Leibner, yolculuğun aynı zamanda kendisi için özgürlük olduğunu söyledi. Leibner, Ukrayna ve bütün insanlık için özgürlük diledi.

Almanya’dan Türkiye’ye bisikletle geldiklerini söyleyen Fike isimli Alman vatandaşı ise yolculuğun bir kısmını uçakla geçirdiğini, Malatya’dan sonra tekrar kardeşi Egbert Leibner’e bisikletle eşlik ettiğini belirtti. Malatya’dan Van’a yolculuklarının 2 günden fazla sürdüğünü dile getiren bisikletli Alman, Ağrı Dağı’na ulaştıktan sonra Iğdır, daha sonra da Türkiye sınırlarından çıkarak eve döneceklerini kaydetti.