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Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam parkta yatıyor

KAYSERİ’DE AİLESİ İLE YAŞADIĞI SORUNLARDAN DOLAYI EVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN VE 15 GÜNDÜR PARKTAKİ BANKIN ÜZERİNDE YATAN 61 YAŞINDAKİ HASAN ALICI, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.

Haberde İnsan 11.09.2020, 18:53
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Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam parkta yatıyor

Kayseri’de ailesi ile yaşadığı sorunlardan dolayı evinden uzaklaştırılan ve 15 gündür parktaki bankın üzerinde yatan 61 yaşındaki Hasan Alıcı, yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’de yaşayan 61 yaşındaki Hasan Alıcı, hastalıklarından dolayı çalışamaması ve faturaları ödeyememesi nedeni ile ailesi ile tartıştı. Tartışma oğlunun kendisine vurması üzerine kavgaya dönüşünce karakolda son buldu. Oğlunun darp raporu alması üzerine kendisine 1 ay uzaklaştırma kararı verilen yaşlı adam, 15 gündür parkta bankta çuvalın üzerinde uyuyor. Hasan Alıcı’yı gören çevre sakinleri ise kendisine evlerinden yiyecek ve içecek getirerek destek oluyor.

Hastalıklarından dolayı çalışamadığını söyleyerek yardım isteyen Hasan Alıcı, “12. ayda eve geldim ve faturalar varmış. Hanımım da faturaları öde dedi bana. Ben de çalışmadığım ve faturayı ödeyemediğim için oğlumla kavga ettik. Oğlum bana vurdu, ben de karşılık verdim. Niye bana vuruyorsun dedim. Daha sonra polisler geldi. Sonra bizi alıp götürdüler. Orada kendilerinin darp raporunu aldılar. İfadelerimiz alındıktan sonra bana 1 ay uzaklaştırma verdiler. O günden beri ben eve gitmiyorum, geçen gidip ’Yanımdaki malzemelerimi bodrum kata koyayım’ dedim. Bana ’Utansan buraya gelmezsin’ dedi. Ondan sonra da çıktım geri buraya geldim. Her gün de burada yatıyorum ve bu ablalar bana destek oluyorlar, Allah razı olsun. Buradaki ablalar gidip gerekeni konuştular. Ben gitmek istemiyorum geri. Çalışamıyorum, başka bir yere gidemiyorum. İş veren yok, verseler bile hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. 15-20 gündür bu parkta yatıyorum ben. Ayaklarım şiş ve kullandığım haplarım var. Hapımı bazen alıyorum, bazen de alamıyorum. Yetkililerden başımı sokacak bir yer istiyorum. Tedavi olmak istiyorum” dedi.

Yaşlı adama evinden yiyecek getiren bir mahalle sakini ise, “Bu amca 15 gündür parklarda yatıyor ve biz sarhoş sandık ilk başlarda. Sonra polislere haber verdik. Gelip götürdüler ama onlar da bir şey yapamadı. Biz dün yetkili olan her yeri aradık ama bir cevap alamadık. Sosyal Hizmetlerden geldiler ama biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Biz karşıda oturduğumuz halde karnını doyuruyoruz, yemek getiriyoruz adamcağıza. Vicdanen çok rahatsız olduk ve bu adamı bir yere yerleştirmelerini istiyoruz vatandaş olarak” ifadelerini kullandı.

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