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Ahlat’ta bedava karpuz izdihamı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayırsever çiftçi tarafından dağıtılan bedava karpuzlar izdihama neden oldu.

Haberde İnsan 24.06.2022, 14:04
Ahlat’ta bedava karpuz izdihamı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayırsever çiftçi tarafından dağıtılan bedava karpuzlar izdihama neden oldu.

Ahlat ilçesinde ve Adana’da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana’da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine bedava dağıtılmak üzere Ahlat’a gönderdi. Bir tır olarak gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında cuma namazı sonrası vatandaşlara dağıtıldı. Bedava karpuz dağıtılan tırın etrafını çeviren vatandaşlar, karpuz almak için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar olurken, bir tır dolusu karpuz bir saat içerisinde ilçe halkına dağıtıldı.

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