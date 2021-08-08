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Ağustos’ta yağan yağmur altında banyo yaptı
Adana’nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı.
Haberde İnsan 08.08.2021, 16:49
Adana’nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı.
Feke’nin Tapan Mahallesi’nde Mustafa Özsoy (45) isimli bir vatandaş, eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak, yağmur yağmasını kutladı. Vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.İşitme ve konuşma engeli olan vatandaş aylar sonra ilçeye yağan yağmurun sevincini yağmur altında kutladı.