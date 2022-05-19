Ağrı’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ağrı’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, gençlerin 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’yla Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürümesiyle başladı. Yürüyüşün ardından caddede gençler tarafından kurulan standlar protokol üyeleri tarafından tek tek ziyaret edildi.

Korteje Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak,Ağrı Belediye Başkan V. Selma Gökçen,Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek,İl Jandarma Komutan V. Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen,AK Parti İl BaşkanıHalil Özyolcu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Selahattin Aktaş, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.