Ağaca astıkları notlarla kadına yönelik şiddete ‘dur’ dediler

Kastamonu’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde vatandaşlar açılan bilgilendirme standındaki ağaca dileklerini yazarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık oluştu.

Kastamonu’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından çılan stantlarda vatandaşlar, kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşları bilgilendirdi. Cumhuriyet Meydanında açılan stantlarda kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı. Açılan stantları Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da ziyaret etti.

“En etkin mücadelenin kadına şiddet oluşmadan insanlarımızın bilgilenmesi, bilinçlendirilmesi olduğuna yürekten inanıyoruz”

Stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Avni Çakır, “Kadına şiddet sadece ülkemizde değil, tüm dünyada uğraştığı, karşılaştığı ve asla kabul edemeyeceği bir durum. Bununla ilgili tüm Bakanlıklarımızın koordinasyonunda, ilimizde de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulumuz düzenli olarak toplanıyor. Bu konuda da Bakanlığımızın çizmiş olduğu ana çerçeve doğrultusunda da oluşturmuş olduğumuz faaliyetler doğrultusunda çalışmalarımızı icra ediyoruz. Bu konudaki en büyük faaliyetimiz eğitici, bilgilendirici, bilinçlendirici faaliyetlerdir. Özellikle şiddete maruz kalmış kadınlarımız varsa onların her türlü desteklenmesi, psiko-sosyal olsun, mali yönden olsun, konaklaması olsun her konuda destekliyoruz. Bu konuda en etkin mücadelenin kadına şiddet oluşmadan insanlarımızın bilgilenmesi, bilinçlendirilmesi olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Yazdıkları notlarla kadına yönelik şiddete ‘dur’ dediler

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından stantların bulunduğu alana getirilen temsili dilek ağacı getirildi. Vatandaşlar kadına yönelik şiddetin son bulması için yazdıkları notları dilek ağacına asarak farkındalık oluşturdu.