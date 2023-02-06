AFAD ve PAK Erzurum ekipleri enkaz altından 9 kişiyi kurtardı

Erzurum AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremin ardından yıkım gerçekleşen çevredeki illere intikal etti. Erzurum’dan bölgeye giden ekipler Hatay ve Malatya’da arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Enkaz altında canla başla çalışan ekiplerden yüreklere su serpecek haberlerde gelmeye devam ediyor. An itibariyle deprem bölgesinde AFAD ekiplerince 4, PAK ekiplerince ise 5 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Ekiplerin deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

(AT-AT)