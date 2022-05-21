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Adı kullanılarak vatandaşlar dolandırıldı, çözümü isim ekletmekte buldu

Erzurum’da adı kullanılarak vatandaşların paralarını alan dolandırıcılardan bıkan Avukat Esra Yılmaz, adına ‘Eyşan’ ismini ekletti. Avukat Eyşan Esra Yılmaz, ismini değiştirse de dolandırıcıların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Haberde İnsan 21.05.2022, 11:49
Adı kullanılarak vatandaşlar dolandırıldı, çözümü isim ekletmekte buldu

Erzurum’da adı kullanılarak vatandaşların paralarını alan dolandırıcılardan bıkan Avukat Esra Yılmaz, adına ‘Eyşan’ ismini ekletti. Avukat Eyşan Esra Yılmaz, ismini değiştirse de dolandırıcıların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Erzurum’da dolandırıcılar internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişilere kendilerini Avukat Esra Yılmaz olarak tanıtarak vatandaşları hem tehdit edip, hem de paralarını alarak kayıplara karışıyor. Her gün onlarca kişiyi dolandıran çete üyeleri, avukatı da canından bezdirdi.

16 yıllık Avukat Yılmaz’ın ismini kullanarak müşterileri ‘senin yüzünden şirketimiz battı, paramızı ver’ şeklinde tehdit eden dolandırıcılar, parayı aldıktan sonra ise ortadan kayboluyor.

Özellikle her defasında kendi ismini kullanan dolandırıcılardan usanan Yılmaz, dava açarak adına ‘Eyşan’ isminin ekletilmesi talebinde bulundu. Davayı kazanan Avukat Eyşan Esra Yılmaz, ismini değiştirse de dolandırıcıların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Dolandırıcılar tarafından Esra Yılmaz ismi kullanıldığını ifade eden Avukat Eyşan Esra Yılmaz, “Avukat kimliğim kullanılıyor diye haber yapmıştık. Biz şahıslar hakkında şikayetçi olmuştuk. Başsavcılıkta şikayetçimiz sonuçlandı. Şahsın kimliği yabancı, yani yabancı kimlikli bir şahıs tarafından hat kullanılıyormuş. Fakat şahıs savcılığa verdiği ifadesinde kimliğini kaybettiğini ve kendisinin kimliği üzerinden hat çıkarıldığını beyan etmiştir. Diğer kişiler ise tespit edilemedi maalesef. Savcılık takipsizlik kararı verdi ama burada direkt benim şahsıma yönelik bir dolandırıcılık fiilinin olmadığından bahsedilmiş. Doğru evet benim şahsıma yönelik bir dolandırıcılık fiili söz konusu değil ama vatandaşların benim ismim kullanılarak dolandırıldığı yönünde biz şikayette bulunmuştuk. Huzur ve sükunu bozma benim açımdan bu suçun oluştuğunu düşünüyorum. Yalnız başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Tabi ki kendi takdirleridir, saygı duyuyoruz” dedi.

“İsim ekletmeme rağmen vatandaşlar dolandırıldıkları yönde beni arıyor”

Dolandırıcılar nedeniyle isim tashihi nedeniyle mahkemeye başvurduğunu kaydeden Yılmaz, “İsim tashihi için mahkemeye başvuracağımızı söylemiştik. Evet başvurduk ismime bir isim ekletmek istemiştim. Zira çok yaygın bir isim Esra ismi. Yılmaz, soy isminde çok yaygın bir isimdir. Eyşan ismini ekletmek istedik ve mahkeme kabul edildi. Şu anda ismim Eyşan Esra Yılmaz olarak geçiyor. Nüfusta da gerekli değişiklikler yapıldı. Ama buna rağmen yine de halen daha vatandaşlar beni aramaya devam ediyorlar maalesef. Bu sefer vatandaş benim videomu izlemiş oluyor ve bana artık danışmak için arıyor. Ne yapalım? Savcılığa mı şikayet edelim bu şahısları? Ya da işte mesajları gönderelim. Sizin derdest bir dosyanız var savcılıkta. Oradan mesajları gönderin, numaraları gönderelim. Siz şikayetinize devam edin şeklinde. Artık danışmak için arıyorlar ama bu bile gerçekten beni yoruyor. Her ne kadar eskisi kadar çok sık olmasa da seyrek de olsa yine de dolandırıcılar ismimi kullanmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

“Vatandaşlar, kendilerini avukat, hakim gibi tanıtanlara itibar etmesin”

Dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın, kendilerini avukat, hakim, savcı herhangi bir şekilde bir güvenlik görevlisi olarak tanıtan şahıslara itibar etmemeleri gerekiyor. Çünkü şahıs o kadar profesyonel ki, orada işte icra müdürlüğünün numarasını yazıyor. Herhangi bir esas numarası yazıyor. Yahut da yazmasa dahi tamamen hukuki anlamda düzenlenmiş şeklinde oluyor. Geçen yine benimle ilgili değil bir başka dolandırıcılık vakası, dolandırıcı bir avukat kimliğini kullanarak yine İstanbul bilmem kaçıncı icra dairesini, işte bilmem kaç esas sayılı dosya üzerinden sizin adınıza açılmış bir takip olduğu, işte anlaşma takip borcunun 33 bin lira olduğu, anlaşma bedelinin 3 bin lira olduğu şeklinde şahıslardan para koparmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız benim ismimin kullanıldığı telefonlara mesajlara itibar etmesin” açıklamalarında bulundu.

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