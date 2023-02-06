Adana’da vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor

Adana’da yaşanan depremin ardından evlerine girmeyen pek çok vatandaşın park ve bahçelerdeki bekleyişi sürüyor. Bazı işletmeciler dükkanlarını açarak vatandaşlara çay, çorba ikramında bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta saat 04.17’de meydana gelen 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden Adana’da etkilendi. Artçı sarsıntılar da vatandaşı korkuttu. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelere akın etti. Adana merkezde birçok işletme dükkanlarını vatandaşlara açtı, çay ve sıcak çorba ikram etti.

Geceyi Merkez Park’ta ailesiyle geçirecek olan Osman Taşol, “Depremi hissettim. Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Geceyi parkta geçireceğiz korkuyoruz” dedi.

Kebapçı Yaşar Aydın da depremi hissettiği gibi gelip dükkanını açtığını ve vatandaşları davet ettiklerini belirterek, “Ülke olarak hepimiz taşın altına elimizi sokmalıyız. Yardıma muhtaç vatandaşımıza destek olmak için buradayız. Vatandaşlarımız çayını çorbasını gelip burada içebilir. Kapılarımız sonuna kadar açık” diye konuştu.