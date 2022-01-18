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Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: “Adalet mülkün temelidir, aile ise toplumun temelidir”

Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Adalet mülkün temelidir, aile ise toplumun temelidir” dedi.

Haberde İnsan 18.01.2022, 12:10
Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: “Adalet mülkün temelidir, aile ise toplumun temelidir”

Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Adalet mülkün temelidir, aile ise toplumun temelidir” dedi.

Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen ‘Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması, Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması’ konulu programa katıldı. Programda konuşan Özdemir, hedeflerinin hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmek olduğunu söyledi.

“Adalet mülkün temelidir, aile ise toplumun temelidir”

Yaklaşık 24 bin hakim ve savcıya yönelik meslek içi eğitimleri yeni metotlarla yeniden yapılandırdıklarına değinen Özdemir, “Adalet mülkün temelidir, aile ise toplumun temelidir. Anayasamızın ‘Ailenin korunması ve çocuk hakları’ başlıklı 41. maddesi ‘Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar’ hükmüne yer vermiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununda yer alan Aile Hukukuna ilişkin düzenlemelerde; anlaşmalı boşanma ve nafaka konuları dışında büyük kapsamlı değişiklikler yapılmamıştır. 4721 sayılı Medeni Kanunda dil sadeleştirilerek temel konular aynen korunmuştur” diye konuştu.

“Türkiye’nin 7 bölgesinde pilot adliye belirledik”

Düzenlenen eğitim programlarında hakim ve savcıların uygulamada karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerin alındığını hatırlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aile hukukuna ilişkin sorunların çözümüne katkı sunmak, amacıyla ‘Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması, Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesini’ Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde başlattık. Projemiz adalet ve aile gibi iki önemli kavramın temelinde yükselmektedir. Bu iki kavramın merkezinde, sorunlara hukuki çözümler geliştirilmesi ve aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması hedeflediğinden, sonuçları itibariyle sadece yargı sektörünü değil esasen tüm toplumu ilgilendirmektedir. Projemiz, aile mahkemelerini ‘Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un yürürlüğe girdiği 18.01.2003 tarihinden günümüze kadar ilk defa bir bütün olarak ele almaktadır. Aile hukukunda ortaya çıkan güncel sorunlar, 6284 Sayılı Kanun uygulamaları çalışma konuları arasındadır. Projede; Akademinin yanında, HSK, Yargıtay, Adalet ve Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Barolar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler yer almaktadır. Pilot adliyelerimizi batıda İzmir, doğuda Kars, güneyde Hatay’a kadar ülkemizin yedi bölgesinden belirledik. Aynı zamanda iş yükü ve mahkeme sayısı bakımından da çeşitliliğe önem verdik. Bu sayede tüm bölgelerimizin aile hukuku bakımdan sosyal, kültürel ve hukuki durumunu görüp, buna göre çözüm önerileri getirmenin daha isabetli olacağını değerlendirdik.”

Programa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı da Türkiye’nin Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak Avrupa’nın da Türkiye’ye hak ettiği hukuku göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa Birliği sürecinin çok önemli bir süreç olduğuna değinen Kaymakcı, bu süreçte ekonomik, sosyal ve hukuk alanlarında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

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