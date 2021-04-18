Acılı ailenin sessiz feryadını Başkan Beyoğlu duydu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Irak’ta çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybeden Vedat Bayram’ın ailesini ziyaret edip acılarını paylaşarak destek verdi.

Irak firması ve bu firmaya bağlı taşeron olarak çalışan Türk firmasının üstlendiği projede çalışmak üzere Irak’a giden Vedat Bayram, 1 Aralık 2020’de görev yaptığı inşattan düşerek hayatını kaybetti. Bu tarihten sonra ailenin dramı başladı. İddiaya göre Irak firması yasal ve insani sorumluluklarını yerine getirmeyip Bayram’ın ailesine sahip çıkmadı. Bayram’ın eşi Songül Bayram, 3 çocuğu ile birlikte tek başına yaşama tutunmaya çalışıyor. Anne Bayram, çocuklarına hem annelik hem babalık yaparken maddi sorunlar nedeniyle zor koşullarla mücadele ediyor.

‘’Sizi yalnız bırakmayacağız”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ziyaret ettiği ailenin acısını paylaşarak desteğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek sahipsiz olmadıklarını aktaran Beyoğlu, ‘’Hayat imtihanlarla dolu. Sizin imtihanınız da buymuş demek. Umudunuzu yitirmeyin. Yalnız değilsiniz, sizi yalnız bırakmayacağız. Rabbim bu sabır karşısında muvaffakınızı verecektir” diyerek genç anneyi teselli etti.

“Irak firması insani davranmadı”

Beyoğlu’nun ziyareti ve sözleri karşısında duygulanarak zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Songül Bayram, ‘’Evimiz kira. Bu ay çıkmak zorunda kalacağız. Ödeme yapacak gücüm yok. 3 çocuğumla beraber zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyoruz. Eşimin vefatından sonra Irak firması bahaneler üreterek sahip çıkmadı. Ziyaretiniz ve desteğiniz bir nebze de olsa acımızı hafifletti. Yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Allah sizden razı olsun, hep dualarımızda olacaksınız’’ dedi.

Başkan Beyoğlu, çeşitli tarihlerde babalarını kaybeden Balkaş ve Yüksel ailelerini de ziyaret ederek Ramazan ayında yetimlerin yüzünü güldürdü.