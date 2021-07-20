Acemi kasaplar hastanelik oldu

Malatya’da Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldu.

Malatya’da her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da hastane önünde bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Kurbanlık hayvan keserken bir yerlerini kesen vatandaşlar, kazara yaralandıklarını ifade etti.