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Abdullah Mihalgazi’nin sanduka örtüleri yenilendi

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy’de bulunan Abdullah Mihalgazi’nin sanduka örtüleri yenilendi.

Haberde İnsan 21.09.2021, 09:52
Abdullah Mihalgazi’nin sanduka örtüleri yenilendi

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy’de bulunan Abdullah Mihalgazi’nin sanduka örtüleri yenilendi.

Osmanlı Devletini kurucu Osman Gazi’nin silah arkadaşı olan ve 1327 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde vefat ederek Harmanköy’e defnedilen Abdullah Mihalgazi’nin sanduka örtüleri yenilendi. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından büyük bir emekle hazırlanan sanduka örtüleri, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez’in katıldığı bir törenle serildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hattat Hüseyin Kutlu’nun da emeği bulunan sandukaların örtülerinin serilmesi ardından dua okundu.

Abdullah Mihalgazi kim ?

1327 yılında Yenişehir’de vefat eden ve Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy’e defnedilen Abdullah Mihalgazi, aslen Bizans İmparatorluğu’nun Harmankaya Tekfuru iken Osman Gazi’ye bağlı Eskişehir Beyi ile yaptığı savaşta esir düşmüş, yiğitliği ve kahramanlığı sebebiyle Osman Gazi tarafından affedilmiştir. 1313 yılında Müslüman olarak ’Abdullah’ adını alan Mihalgazi, Osman Gazi ile iyi bir dostluk kurarak onunla birlikte bütün savaşlara katılmıştır.

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