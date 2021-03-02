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90 yaşındaki Hatice ninenin Erdoğan sevgisi

Erzurum’da yaşayan 90 yaşındaki Hatice Danabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi dikkat çekiyor. Hatice ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tek isteği ise Umre ’ye gitmek.

Haberde İnsan 02.03.2021, 09:15
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90 yaşındaki Hatice ninenin Erdoğan sevgisi

Erzurum’da yaşayan 90 yaşındaki Hatice Danabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi dikkat çekiyor. Hatice ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tek isteği ise Umre ’ye gitmek.

Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa semtinde ikamet eden 4 çocuk, 20 torun sahibi 90 yaşındaki Hatice Danabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye olan sevgisi dikkat çekiyor. Hatice nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli için dua ederken Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fettullah Gülen’e de bedduasını eksik etmedi. Fettullah Gülen için ‘Portlak’ diyen Hatice nine, “Allah’ın ateşi Amerika ile onun üzerine olsun. Allah kahretsin” dedi.

“Cumhurbaşkanı kolumuz, Bahçeli kanadımız”

Eskiden çok zorluklar gördüğünü ifade eden Hatice nine, “Un bulamıyorduk çorba pişirelim. Yoksulluk çektik, ev, elbise bulamadık. Şimdi Cumhurbaşkanımızın sayesinde elbiseden dolaplarımız doluyor. Şimdi dört türlü yemek buluyoruz. 15 Temmuz’da düşmanımız portlak şenliğimizi kendine çekti bizi öldürmek istedi. Meydanlara döküldük, yürüyüş yaptık. Kendi tankımız bizi ezdi, kendi uçağımız bizi vurdu, bizim askerimiz bizi vurdu. O murdarın yüzünden. O portlak yaptırdı ki erkeklerimizi öldürsün diye. Cumhurbaşkanımız kurtardı bizi. Devlet Bahçeli kol verdi Cumhurbaşkanımıza, arkasında durdu. Onları durdukça dursunlar. İkisi de kardeş olup Türkiye’yi kurtardılar. Şimdi şükür olsun biz çok iyiyiz, Cumhurbaşkanımız kolumuz, Bahçeli kanadımız. Cumhurbaşkanımıza kardeş olup, arka verdi ya Bahçeli’yi durdukça dursun, Allah ikisine de ömür versin. Onlar bizim başımızın örtüğü, arkamız, sırtımız, sahibimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli için oruç tutuyorum. Oruçluyken de dua ediyorum, onlar için şükür namazı kılıyorum. Ben yoksulluğu gördüm” diye konuştu.

“O FETÖ değil ırz düşmanı”

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den ‘portlak’ olarak bahseden Hatice nine, “FETÖ’de portlak. Allah’ın ateşine gelsin. Amerika ile onu. Portlak, ırz düşmanı o. Ona FETÖ demeyin o ırz düşmanı. Allah kahretsin onu. Cumhurbaşkanımızın şükrünü bilmeyen şükürsüz kalsın. Kadrini bilmeyen kadirsiz kalsın. Ülkemizi bölmeyi başaramadılar. Allah’a şükür. Cumhurbaşkanı ile Bahçeli kol kanat gerdi bizi kurtardı. Bol yiyoruz, bol giyiniyoruz hamdolsun onun sayesinde. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’yi Allah birbirinden ayırmasın, Türkiye’nin başından eksik etmesin. İkisinin de elini başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

“Tek isteğim beni Umre’ye göndersinler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den tek bir isteğinin olduğunu söyleyen Hatice nine, “Beyim ölmüştü, cam sildim, çocuk baktım para biriktirdim ki hacca gideyim. Paramı çaldılar gidemedim. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’den tek isteğim beni Umre’ye göndersinler. Gece gündüz oraları görüp ağlıyorum” şeklinde konuştu.
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