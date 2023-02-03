9 yaşındaki Emir Mete’nin ölümüne neden olan köpek barınakta tutuluyor

Van’da 9 yaşındaki Emir Mete Durna’ya saldırarak ölümüne neden olan köpek, diğer yasaklı ırklar gibi Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bölüme alındı.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde 30 Ocak’ta evinin önünde oynayan Durna’ya saldıran Alman kurdu kırması köpek, olayın ardından belediye ekiplerince yakalanarak merkeze götürüldü. Sağlık taramaları yapılan köpek, barınaktaki diğer köpeklerin aksine kilitli kafese konuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, 2022 yılında 7 bin köpeğe kısırlaştırıldıktan sonra mikroçip taktıklarını belirterek, "5 Ocak’ta İpekyolu ilçesinde küpesiz olduğu ihbarıyla yakalanan bu köpek merkezimize getirildi. Merkezde ameliyatla kısırlaştırıldı. Tüm aşıları ve küpe işlemleri yapıldı. Mikroçipi takıldı. Köpeğin saldırganlığıyla ilgili bir tespit olmadı. Dolaysıyla bu köpeği sahiplenmek isteyen vatandaş, başvuru yaptı. 25 Ocak’ta bu köpek belgeli bir şekilde sahiplendirildi. Bu tamamen sahipli bir hayvanın serbest bırakılmasıyla gerçekleşen bir olay. Olayın gerçekleşmesinden hemen sonra belediyemize çağrı düştüğü gibi ekiplerimiz tarafından bu hayvan alınıp, şu anda rehabilitasyon merkezimizde ve bizim kontrolümüz altındadır” dedi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini aktaran Allahverdi, "Bunun mahkeme süreci devam ettiği için bu hayvanın hiçbir şekilde ne sahiplendirilmesi söz konusu ne de uyutulması söz konusudur. Yanlış algı oluşturulmaya çalışılıyor. Günlük beslenmesi ve bakımı yapılıyor. 71 yasaklı ırk denilen pitbull ve benzeri köpek cadde ve sokaklarda toplatılıp merkeze getirildi. Bu hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturduk. Bu köpeklerin diğer köpeklerle yaşama şansı yok. Dolayısıyla kısırlaştırıldıktan sonra saldırganlık hissi olan hiçbir köpek rehabilite edilmedikçe sokağa bırakılmıyor" ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çeken Allahverdi, “490 dekarlık büyük bir alanın ihalesi yapıldı. Burası 1 Nisan 2023 yılı itibariyle faaliyette olacak. Hayvan hastanesi tarafından kısırlaştırılan bu hayvanlar bu doğal yaşam alanına alınacak. Dolayısıyla şehir merkezi ve ilçelerimizdeki hayvan sirkülasyonu kontrol altına alınacak. Bunun yanında Erciş-Muradiye, Özalp-Saray araları ile Gevaş-Gürpınar ve Çatak yol ayırımında bu alan gibi üç büyük alanı daha hayata geçirmek suretiyle çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Başta etrafımızdaki iller olmak üzere etrafımızdaki bütün ilçelerin hayvan sirkülasyonu Van Büyükşehir Belediyesinin merkezinedir. Dolayısıyla biz dışarıdan gelen bütün hayvanların tamamını bu alana almak suretiyle şehri tamamen rahatlatacağız” diye konuştu.