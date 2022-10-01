70 yaşında 3 bin kilometre pedal çevirdi, İtalya’dan Türkiye’ye geldi

İtalya’nın başkenti Roma’dan Gürcistan’a ulaşmak için bisikletle yola çıkan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola verdi. 3 bin kilometre pedal çeviren Rudanovskıy, Gürcistan’a ulaştıktan sonra uçakla İtalya’ya dönmeyi hedefliyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da yaşayan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, bisikleti ile Gürcistan’a ulaşmak için yola çıktı. Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’ı geçen Rudanovskıy, Türkiye’ye geldi. Türkiye yolculuğunda Kastamonu’ya ulaşan Rudanovskıy, gezmek, insanlarla tanışmak ve doğal güzellikleri keşfetmek için Hanönü ilçesinde mola verdi.

Yolculuğa başladıktan sonra 3 bin kilometre pedal çevirdiğini anlatan Rudanovskıy, amacının insanları ve kültürleri tanımak olduğunu belirterek, "Hedefim Gürcistan’a kadar gitmek. Şu ana kadar 3 bin kilometre bisiklet sürdüm. Yolculuk esnasında bazı zorluklar yaşıyorum. Ama bu yolculuğu tamamlamak istiyorum" dedi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde verdiği molayı tamamlayan Rudanovskıy, Sinop’a ulaşmak için yola çıktı.