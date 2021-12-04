58 yıllık evli çift torunlarının düğününde yeniden yüzük taktı

Torunlarının düğününü fırsat bilen yaşlı çift 58 yıl aradan sonra yeniden masaya oturdu.

Ankara’da, 58 yıllık evli çift Mustafa ve Zehra Varol, yeniden yüzük taktılar. Torunlarını evlendirmek için düğün salonunu tutmaya giden Mustafa Varol, düğün salonu sahibine yeniden nikah tazelemek istediğini iletti. Düğün günü gelin ve damadın pasta kesim töreninden sonra sahneye davet edilen Mustafa ve Zehra Varol çifti 58 yıl önce olduğu gibi yeniden masaya oturdu.

“58 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz”

Torununu evlendirmek için düğün salonuna geldiklerinde düğün salonu sahibine nikah tazelemek istediğini ilettiğini belirten Mustafa Varol, “Evlenecek olan torunumun düğün salonunu tutmak için Aydın Bey’e geldik. Aydın Bey’e yeniden yüzük takmak istediğimi söyledim, o da benim bu talebimi gerçekleştirdi. 58 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz” diye konuştu.

“Bizleri örnek alsınlar”

Yeni evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Mustafa Varol, “Bizleri örnek alsınlar. 58 yılın nasıl geçtiğini torunlarım da gördü. Hayatın nasıl birlikte yürütüldüğünü, aile birliğinin nasıl sağlanması gerektiğini bizden örnek alsınlar” değerlendirmesinde bulundu.

“Birbirlerine saygıyı ve sevgiyi göstersinler”

58 yıllık beraberliğin sırrının sevgi ve saygı olduğunu vurgulayan Varol, “Bizde uzun boylu bir tartışma olmadı. Tabii ki de aile içinde ufak tefek tartışmalar olur fakat hiç birbirimize uzun süre küs kalmadık, kalmayız. Yeni nesilden isteğim, birbirlerine saygıyı ve sevgiyi göstersinler. Yoklukta da varlıkta da birbirlerine sahip çıkmalılar” ifadelerine yer verdi.

Torunlarının düğün gününde hiç böyle bir sürprizi beklemediğini dile getiren Zehra Varol, 58 yıllık evliliklerinde ilişkilerinde herhangi bir sorunlarının olmadığının altını çizdi.

“58 yıl, koca bir ömür”

Yaşlı çiftin yüzük takma merasimini organize eden salon şefi Bülent, “Mustafa Amca buraya düğün salonu tutmak için geldiğinde şaka ile karışık ‘Halanla tekrardan yüzük takmak istiyorum’ dedi. Ben de bunu unutmadım. Salona geldiklerinde, pasta kesileceği sırada ‘Mustafa Amca ile halamı sahneye davet ediyorum’ dedim. Onlar sahneye çıktıklarında hocamızı da sahneye çağırdım ve yüzüklerini çıkarttık. Onlar yüzükleri görünce heyecanlandılar, mutlu oldular. Yüzüklerini taktık, duamızı ettik. 58 yıl, koca bir ömür. Bende böyle bir sürpriz yaptığım için kendi adıma çok sevindim. Kendisi de çok sevindi, düğün bittiğinde bana sarıldı. Yüzüklerini de ben hediye ettim” dedi.