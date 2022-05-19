53 ülkeden 233 genç YTB kampında bir araya geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) kampında 53 ülkeden 233 genç bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kampları, bu yıl 19 Mayıs haftasında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’deki uluslararası öğrenciler ve soydaş coğrafyalardan gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çanakkale ve İstanbul’da kız ve erkek katılımcılar için organize edilen kamplara 53 ülkeden 233 genç katıldı. YTB Başkanı Abdullah Eren de gençlik kamplarının son gününde İstanbul Marmaracık Kampı’nı ziyaret etti. Gençlik kamplarının bu yıl farklı icra edildiğini dile getiren Eren, “Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla, soydaş coğrafyadan gençlerle ve uluslararası öğrencilerimizle ayrı ayrı kamplar yapıyorduk. Bu yıl hep birlikteyiz. Ben sizlere baktıkça heyecan duyuyorum. Buradaki herkesin enerjisi yerinde” diye konuştu.

“Biz sizden Türkiye ile bağlarınızı muhafaza etmenizi istiyoruz”

Kampta yurt dışında yaşayan Türk gençlerine seslenen Eren, “Hangi ülkede yaşıyorsanız üniversitelerinizi iyi bir şekilde bitireceksiniz ve her biriniz hangi sektörde çalışıyorsanız en iyisini yapmaya gayret edeceksiniz. Biz sizden Türkiye ile bağlarınızı muhafaza etmenizi istiyoruz. Yaşadığınız ülkelere de katkı sunmanızı istiyoruz” dedi.

Yurt dışındaki genç Türklere maddi ve manevi her türlü desteğe hazır olduklarını dile getiren Eren, YTB’nin Genç Destek Programı’na başvurabileceklerini hatırlattı. Konuşmasında uluslararası öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Eren şöyle konuştu:

“Dünyanın neresine gidersek gidelim gönüllü elçilerimiz olarak görüyoruz sizi. Biz sizlerden herhangi bir maddi karşılık beklemiyoruz. Aldığınız eğitimin karşılığı olarak derslerinize iyi çalışmanızı, ortalamalarınızı yükseltmenizi, mezun olduktan sonra ülkenize faydalı olmanızı ve ülkenizle Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmenizi istiyoruz.”

Kampın final sınavları öncesine denk gelmesinin öğrenciler açısından birer fırsat olduğuna dikkati çeken Eren, “Güzel bir kamp dönemi oldu. Dinlendiniz, stres attınız. Enerji depoladınız. Bu enerjiyle inşallah finallerde de güzel bir performans sergileyeceksiniz” şeklinde konuştu.

13-19 Mayıs tarihleri arasındaki kamp programının ilk kısmında erkekler Çanakkale Milli Kültür Kampı’nda, kızlar ise İstanbul Marmaracık Kampı’nda bir araya geldi. Programın ikinci kısmında erkek ve kız katılımcılar kamp bölgelerini değiştirdiler. Çanakkale’de düzenlenen kamp programları tarih ve kültür, İstanbul’da düzenlenen kamp programları ise doğa ve spor temalarında gerçekleştirildi. Almanya’dan Moritanya’ya, Tayland’dan Fas’a kadar farklı ülkelerden gençler, hem birbirilerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı buldu hem de masal dinletisi, sportif faaliyetler, gezi ve turlara katıldı.