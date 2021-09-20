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5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama

Şırnak’ta ortağı ile yaşadığı tartışma sonucu 5 kamyonu kepçe ile parçalayan firma sahibi Hakan Mağrur, yazılı bir açıklamada bulundu.

Haberde İnsan 20.09.2021, 14:47
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama

Şırnak’ta ortağı ile yaşadığı tartışma sonucu 5 kamyonu kepçe ile parçalayan firma sahibi Hakan Mağrur, yazılı bir açıklamada bulundu.

Şırnak Cudi Dağı eteklerinde kömür ocağının işletmecisi Hakan Mağrur, amcası ile yaşadığı tartışma sonucu ekskavatör kepçeyle 5 kamyonu hurdaya çevirme ile ilgili bir açıklamada bulundu. Hakan Mağrur, yaptığı yazılı açıklamada, “2017 yılında YMR madenciliği kurduk. Firmanın işletme yetkilisi ve aynı zamanda firmanın ortağıyım. 15 Ağustos 2021 günü madencilik şirketine ait olan 5 adet iş makinesine zarar verdim. Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim. Olay sosyal medyaya yansıtıldığı gibi işçi işveren arasında değil, alacak verecek meselesi değil, sadece ortaklarımla yaşadığım sözlü bir tartışma sonucu meydana gelmiştir. Ortaklarımla olayı kendi aramızda çözdük. Aramızda bir husumet yoktur. Meydana gelen zararın tamamını kendim karşıladım. Kimseden şikayetçi ve davacı değilim. Söz konusu olayda mağdur olan hiç kimse yoktur. Olayda davacı, davalı yoktur” dedi.

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