5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki göçerler yaylalardan inmeye başladı. 5 ay boyunca yaylalarda kalan sürü sahipleri bu yıl verim aldıklarını söyledi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki göçerler yaylalardan inmeye başladı. 5 ay boyunca yaylalarda kalan sürü sahipleri bu yıl verim aldıklarını söyledi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarının gelmesiyle beraber soğuyan havanın etkisiyle yüksek rakımlı yaylalarda 5 ay boyunca kalan göçerler dönüş yolunda. 3000 rakımlı Faraşin, Kato ve Meyden Yaylalarında kalan sürü sahipleri 30 günlük geri dönüş yolu yerine araçlarla gitmeyi tercih etti. Bu yıl yaylardan oldukça verim aldığını söyleyen Namet Haygo, yaylalardan geldiklerini, eskiden yürüyerek gittiklerini, şimdi ise araçlarla sürüleri götürdüklerini söyledi. Yayladan indikten sonra sürüleri Şırnak, Cizre, Batman gibi yerlere götürdüklerini ifade eden Haygo, "25 yıldır bu işi yapıyorum, güzel verim aldık. Çok yorucu, hayvanlar çok ucuzladı. Böyle giderse bu işi bırakacağım" dedi.
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|1
|Takımlar
|O
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|6
|15
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|6
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|6
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|6
|4
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|6
|4
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|1
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|5
|13
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|5
|12
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|1
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