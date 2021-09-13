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4 bin kilometre pedal çevirerek İznik’e geldiler

Avrupa’dan yola çıkan bisikletli seyyahlar, 4 bin kilometre pedal çevirerek Bursa’nın İznik ilçesine geldi.

Haberde İnsan 13.09.2021, 16:31
4 bin kilometre pedal çevirerek İznik’e geldiler

Avrupa’dan yola çıkan bisikletli seyyahlar, 4 bin kilometre pedal çevirerek Bursa’nın İznik ilçesine geldi.


Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Avusturyalı David Schobesberger (32) ve Belçikalı The (30) adlı iki arkadaş, Bursa’ya ulaştı. Avusturya’dan yola çıkan genç seyyahlar, Hırvatistan, Arnavutluk, Macaristan, Romanya, Bulgaristan’ın ardından Türkiye’ye ulaştı. İstanbul ve Yalova’dan sonra Bursa’ya ulaşan genç seyyahlar, şimdiye kadar 4000 kilometre pedal çevirdi. Açık hava müzesini andıran İznik ilçesini gezen bisikletli seyyahlara, Boyalıca’da yol kenarında satış yapan tezgâh sahibi şeftali ikram etti..


David ve Teo adlı seyyahlar, İznik’ten sonra Bilecik-Söğüt, Eskişehir, Kapadokya ve İran-Tahran’a gidecek.

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