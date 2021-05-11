350 tonluk kayaya karşı köylerini çelik halatla koruyorlar

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyünün üst yamacında yer alan ve heyelan durumunda köye yuvarlanma tehlikesi bulunan 350 tonluk kaya çelik ağ içerisine alınarak ve 18 çelik halatla bağlandı. Alınan ilginç yöntemle köy 5 yıldır olası bir felaketten korunuyor.

Ardanuç ilçesinin 60 haneli Peynirli köyünde evlerin üst yamacında dağlık alanda yer alan dev kaya kütlesi, köylülerin korkulu rüyasıydı. Köy muhtarlığı, tehlike oluşturan kaya için yetkililerden yardım istedi. Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, yaklaşık 350 ton olduğunu belirlediği kaya kütlesinin kırılarak kontrollü düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceği gerekçesiyle ilginç bir çözüm geliştirdi. Kaya kütlesi 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafı ise küçük kaya parçalarının düşmesinin önlenmesi amacıyla çelik ağla örüldü. 5 yıl önce tamamlanan çalışma ile köyde tehlike oluşturan kaya için önlem alınmış oldu.

Peynirli köyü sakinlerinden çiftçi Tuncer Akyüz (60), alınan önlem ile ilgili olarak “Allah razı olsun yapanlardan da sebep olanlardan da. Tehlikeyi önlemiş olduk biraz ama ileride ne olur Allah bilir. Bunun altı gitmiş durumda bir gün yağmurda devrilir yuvarlanır zarar verir insanlara. ama şuan için bir sorun yok” dedi.

"Azrail gibi tepemizde duruyordu"

Peynirli köyü sakinlerinden Recai Temel ise “Daha önceleri huzur içerisinde yatamıyorduk korkuyorduk ha geldi ha gelecek diye. Azrail gibi tepemizde duruyordu. Bundan kim korkmaz ki herkes korkar. Bunun harici birkaç kaya yine var köyümüzde umarız onlara da böyle bir çözüm bulunur inşallah. Köyümüz güvence altına alındığı için devletimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun yardımcı olanlardan sebep olanlardan halkımız hiç olmasa huzur içinde yatıp uyuyor” diye konuştu.