198 kilodaki Muhammet zayıflamak için terzide çalışmaya başladı

Kahramanmaraş’ta evde oturmaktan 185 kilodan 198 kiloya ulaşan 18 yaşındaki Muhammet zayıflamak için terzide çalışmaya başladı.

Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Bozdoğan, askere gitmek için ve daha fazla kilo almamak için terzi yanında çıraklığa başladı.

Fazla kilolarından kurtulmak için her gün ilçeye geliş gidiş yapan Muhammet, askere gitmek için zayıflama hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Evde durdukça kilolarından kurtulamayacağını söyleyen Muhammet, "Evde durduğum süreçlerde kilo alıyordum. Çalışmaya karar verdim ve Yasin abinin yanında işe başladım. Her gün ilçeye gelip gidiyorum. Sabah saat 7.30’da dükkana geliyorum. Geldiğimde paspas yapıyorum, ortalığı düzenliyorum. Burada terzi dükkanında gelen müşterilerle ilgileniyorum. Ütü yapıyorum ve sürekli ayakta durduğum için kilo almayı engelliyor. Burada çalışarak hem zayıflamaya hedefliyorum hem de kendi paramı kazanıyorum. 18 yaşındayım ve askerlik zamanı geldiğinde askere gidemeyeceğim. O yüzden zayıflamak istiyorum ve askere gitmek istiyorum. Ustamdan işi öğrenmeye çalışıyorum. Ben 185 kilodan 198 kiloya ulaştım ve bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

15 yıldır terzi mesleğini yaptığını söyleyen Yasin Ergüven, "Muhammet güzel bir kardeşimiz. Yanımıza geldi ve iş istedi. Kendi ekmeğinin peşinde. Sabah saat 7.30’da işe geliyor ve burada gerekli olan işlere yardımcı oluyor. Biz burada elimizden geldiğince Muhammet kardeşimize yardımcı oluyoruz. Sizlerden de ricamız Muhammet kardeşimize bu konuda yardımcı olmaları" ifadesini kullandı.