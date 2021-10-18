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150 metrelik kayalıklardan şifa kaynağı olan kaya balını topladı

Beden eğitimi öğretmeni, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralı mezrası kırsalında bulunan uçurumlardan bin bir güçlükle kaya balı topladı.

Haberde İnsan 18.10.2021, 12:46
150 metrelik kayalıklardan şifa kaynağı olan kaya balını topladı

Beden eğitimi öğretmeni, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralı mezrası kırsalında bulunan uçurumlardan bin bir güçlükle kaya balı topladı.

Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, yüksek dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıyor. İlaç olarak dost ve akrabalarına bal veren öğretmen, fazla kalanı ise kilogramını bin TL’ye satıyor. Yüksek dağlarda bulunan kaya balı, zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. Yalçın Yıldız, tamamen organik olan kaya balını çıkardıktan sonra 150 metrelik kayanın ortasına Türk bayrağını astı. Yıldız, "Bugün bizim köye geldik. Batman iline bağlı Gercüş ilçesi Aydınlı köyü Mağaralı mezrasına geldik. Ben aslen buralıyım, 3 yıllık beden öğretmeniyim. Bugün kaya balı topladım, tamamen organiktir. Bu balın faydaları saymakla bitmez. Ben ayrıca bir şehit çocuğuyum, bundan dolayı Türk bayrağını bu kayalara asarak bayrağımızın her yerde dalgalanmasını istiyorum. Bu kaya balına ulaşmak başkaları için zor olabilir ama benim için zor değil, ben bunun eğitimini almışım, eğitimini aldığım için fazla bir tehlikesi yok" dedi.

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